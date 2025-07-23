росіяни вчора чекали, щоб скористатися акціями: Клименко про мирні протести, пов'язані зі змінами у діяльності НАБУ та САП

Під час мирних протестів, пов'язаних з ухваленням законопроєкту щодо змін у діяльності НАБУ та САП, які відбулися напередодні, правопорушень не зафіксовано, хоча росіяни чекали, щоб скористатися цими акціями для влаштування провокацій. Про це під час спілкування із журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Чи мали право вчора люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію Національної поліції по Україні. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні. Інша справа - війна. І, думаю, росіяни вчора ввечері чекали, щоб скористатися акціями - сказав Клименко.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці готові до охорони правопорядку під час можливих акцій протесту, пов’язаних з ухваленням законопроєкту 12414, який регулює діяльність НАБУ та САП.