россияне вчера ждали, чтобы воспользоваться акциями: Клименко о мирных протестах, связанных с изменениями в деятельности НАБУ и САП

Во время мирных протестов, связанных с принятием законопроекта об изменениях в деятельности НАБУ и САП, которые состоялись накануне, правонарушений не зафиксировано, хотя россияне ждали, чтобы воспользоваться этими акциями для устройства провокаций. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Имели ли право вчера люди выходить? Да, имели. Правонарушений не было зафиксировано. Все прошло спокойно и мирно. И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране. Другое дело - война. И, думаю, россияне вчера вечером ждали, чтобы воспользоваться акциями - сказал Клименко.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители готовы к охране правопорядка во время возможных акций протеста, связанных с принятием законопроекта 12414, который регулирует деятельность НАБУ и САП.