Ми готові до охорони правопорядку: Клименко про заходи безпеки під час акцій протесту

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці готові до охорони правопорядку під час можливих акцій протесту, пов’язаних із ухваленням законопроєкту 12414, який регулює діяльність НАБУ та САП. Про це Клименко заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

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"Є, звичайно, в нас інформація, що такі акції будуть проведені в 15, чи 20 містах. Ми готові до діалогу і готові до охорони публічного порядку для того, щоб наші люди могли свою думку висловити. Ну і, звичайно, держава могла функціонувати далі під час воєнного стану", - сказав Клименко.

Доповнення

Головне управління розвідки попереджало, що росія намагається використати внутрішні протести в Україні, пов’язані із ухваленням законопроєкту №12414, як інструмент підриву національної стійкості.