Мы готовы к охране правопорядка: Клименко о мерах безопасности во время акций протеста

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители готовы к охране правопорядка во время возможных акций протеста, связанных с принятием законопроекта 12414, который регулирует деятельность НАБУ и САП. Об этом Клименко заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

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"Есть, конечно, у нас информация, что такие акции будут проведены в 15 или 20 городах. Мы готовы к диалогу и готовы к охране общественного порядка для того, чтобы наши люди могли свое мнение высказать. Ну и, конечно, государство могло функционировать дальше во время военного положения", - сказал Клименко.

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Главное управление разведки предупреждало, что россия пытается использовать внутренние протесты в Украине, связанные с принятием законопроекта №12414, как инструмент подрыва национальной устойчивости.