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Палили прапори: під час мирних акцій щодо закону про повноваження НАБУ та САП у Києві невідомі намагалися влаштувати провокації

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Під час мирних акцій біля театру імені Івана Франка, пов'язаних із законопроєктом про НАБУ та САП, зафіксовано провокації. Невідомі особи палили прапори, але організатори акції відмежувалися від цих дій.

Палили прапори: під час мирних акцій щодо закону про повноваження НАБУ та САП у Києві невідомі намагалися влаштувати провокації

Під час мирних акцій біля театру імені Івана Франка, щодо прийняття нового закону про повноваження НАБУ та САП, було зафіксовано кілька провокацій. Зокрема невідома група молодиків палила прапори. Однак провокатори не мають жодного стосунку до учасників акції. Про це під час брифінгу розповіла Софія Півторак, координаторка мирного зібрання, передає УНН.

Деталі

На другий день акції кілька молодиків, здається 6-7, вони залізли на балкон театру на жаль, хоча попередження про те що це пам'ятка культури й це протизаконно – не бралась до уваги. Все ж таки потім вдалося їх зняти з балкона і на щастя нічого не сталося. І потім, здається, наступного дня була провокація з боку невідомих людей. Незрозуміло чим заангажовані вони були. Невідомі люди з флаєрами палили прапори, однак, ми одразу попередили – до акції це немає ніякого відношення

- розповіла вона.

Водночас під час мирного зібрання, за її словами, відбувались і приємні історії. До прикладу, до акції приєднувались медики з бойовим досвідом, аби у разі необхідності допомогти тому, кому стало погано, каже Півторак.

Нагадаємо

31 липня парламент розглядав законопроєкт №13533 щодо змін у діяльності НАБУ та САП і мітингувальники зібралися на мирну акцію в центрі Києва.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, під час цих акцій росіяни чекали нагоди для влаштування провокацій.

Раніше УНН писав, що російські пропагандисти схвально поставились до акцій протесту в Україні, закликаючи українців продовжити мітинги. ГУР МОУ та СЗР повідомили, що росія використовує ці протести для підриву здатності України чинити опір агресії.

Альона Уткіна

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Ігор Клименко
Україна
Київ