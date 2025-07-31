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Мітингувальники зібралися у Києві перед голосуванням у Раді

Київ • УНН

 • 208 перегляди

У Києві під Верховною Радою в Маріїнському парку зібралися мітингувальники. Цього дня парламент розгляне законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Мітингувальники зібралися у Києві перед голосуванням у Раді

Мітингувальники зібралися на акцію у центрі Києва, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

"Під Радою в Маріїнському парку вже багато мітингувальників. Кричать: "Корупція вбиває" і співають гімн України", - написав Гончаренко у Telegram.

Доповнення

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада збирається на засідання, де, як очікується, першим питанням розгляне законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Комітет з питань правової політики рекомендував ухвалити його за основу та в цілому.

Це сталося після того, як 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Київ