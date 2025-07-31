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Митингующие собрались в Киеве перед голосованием в Раде

Киев • УНН

 • 1976 просмотра

В Киеве под Верховной Радой в Мариинском парке собрались митингующие. В этот день парламент рассмотрит законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.

Митингующие собрались в Киеве перед голосованием в Раде

Митингующие собрались на акцию в центре Киева, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

"Под Радой в Мариинском парке уже много митингующих. Кричат: "Коррупция убивает" и поют гимн Украины", - написал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

Сегодня, 31 июля, Верховная Рада собирается на заседание, где, как ожидается, первым вопросом рассмотрит законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять его за основу и в целом.

Это произошло после того, как 22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Юлия Шрамко

Обществополитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Киев