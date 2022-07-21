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"Жест пренебрежения": рашисты обстреляли мечеть в Харькове, пока путин просил оружие в Иране – Подоляк

Киев • УНН

 • 178972 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что когда российский диктатор владимир путин просил у лидера Ирана оружие, армия рф обстреляла мечеть в Харькове, информирует УНН.

Цитата

"Классическое российское иезуитство. Приехать на поклон в Тегеран, чтобы вымолить у верховного лидера Ирана Али Хаменеи "немножко оружия для второй армии мира", а параллельно обстрелять мечеть в Харькове. Для варваров нет ничего святого. Но поймут ли в Иране жест пренебрежения от кремля?" – написал Подоляк.

Classical Russian Jesuitism. Come to Tehran to bow and beg from the Iran Supreme Leader @khamenei_ir "weapons for the second world’s army" and at the same time attack mosque in Kharkiv. For barbarians nothing is sacred. But will Iran understand the contempt gesture from Kremlin? pic.twitter.com/ESfaPw9L5v

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022

Напомним

19 июля пути прибыл в Иран на переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский диктатор на встрече с Эрдоганом заявил, что благодаря помощи Турции удалось "продвинуться вперед" в вопросе вывоза украинского зерна.

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