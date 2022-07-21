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"Жест зневаги": рашисти обстріляли мечеть у Харкові, поки путін просив зброю в Ірані – Подоляк

"Жест зневаги": рашисти обстріляли мечеть у Харкові, поки путін просив зброю в Ірані – Подоляк

Київ • УНН

 • 178975 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що коли російський диктатор володимир путін просив у лідера Ірану зброю, армія рф обстріляла мечеть у Харкові, інформує УНН.

Цитата

"Класичне російське єзуїтство. Приїхати на поклон у Тегеран, щоб вимолити у верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "трошки зброї для другої армії світу", а паралельно обстріляти мечеть у Харкові. Для варварів немає нічого святого. Але чи зрозуміють в Ірані жест зневаги від кремля?" – написав Подоляк.

Classical Russian Jesuitism. Come to Tehran to bow and beg from the Iran Supreme Leader @khamenei_ir "weapons for the second world’s army" and at the same time attack mosque in Kharkiv. For barbarians nothing is sacred. But will Iran understand the contempt gesture from Kremlin? pic.twitter.com/ESfaPw9L5v

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022

Нагадаємо

19 липня путін прибув до Ірану на переговори з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Російський диктатор на зустрічі з Ердоганом заявив, що завдяки допомозі Туреччини вдалося "просунутися вперед" у питанні вивезення українського зерна.

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