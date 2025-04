Зеленский призвал инвесторов стать акционерами успеха новой Украины

"У нас нет только, пока, двух вещей: нет другого варианта, чем быть успешными. Это первое. И нет достаточного инвестирования. Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня прагратичному и окаменевшему миру остро не хватает чуда, а мировая экономика, находится на грани нового глобального кризиса и нуждается в экономическом чуде.

"Украина - это именно то место, где случаются чудеса. Моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина, поэтому присоединяйтесь", - добавил Президент.

Зеленский также сравнил инвестиции в Украину с приобретением Google.

"Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов. Поэтому do not miss out Ukraine", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.