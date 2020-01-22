Зеленський закликав інвесторів стати акціонерами успіху нової України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на економічному форумі в Давосі, закликав інвесторів стати акціонерами успіху нової України, передає кореспондент УНН.
"У нас немає тільки, поки що, двох речей: немає іншого варіанту, аніж бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім стати акціонерами успіху нової України", - зазначив Зеленський.
За його словами, сьогодні прагратичному і закам’янілому світу гостро не вистачає дива, а світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної кризи потребує економічного дива.
"Україна – це саме те місце, де трапляються дива. Моя мета, щоб у підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилась Україна, тож долучайтеся", - додав Президент.
Зеленський також порівняв інвестиції в Україну із придбанням Google.
"Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тож don’t miss out Ukraine", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.