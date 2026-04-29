"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей Бызов
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский заявил о подготовке новых обменов пленными и работе над возвращением украинцев

Президент обсудил со штабом подготовку новых обменов и освобождение различных категорий граждан. Украина проверяет данные обо всех пропавших без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в ходе которой обсудили уже проведенные в этом году обмены и подготовку следующих. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

По словам Президента, Украина рассчитывает в ближайшее время вернуть домой граждан, находящихся в плену в россии и на временно оккупированных территориях.

Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в россии и на временно оккупированной территории 

– написал Зеленский.

Он отметил, что Координационный штаб уже проработал необходимые для обмена документы и списки, а также постоянно поддерживает коммуникацию с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Отдельно на встрече обсудили освобождение различных категорий пленных, в частности журналистов, мэров городов, руководителей общин, энергетиков, военных полка "Азов", морпехов, десантников и других украинцев, в отношении которых процесс обмена проходит особенно сложно.

Президент подчеркнул, что Украина проверяет информацию по каждому пропавшему без вести.

Нередко бывает, что человек – в списке без вести пропавших, но мы находим в лагерях в россии и возвращаем в Украину 

– сообщил он.

Также Зеленский заявил о намерении говорить с лидерами стран-партнеров для дополнительных шагов в деле освобождения украинцев.

Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи 

– подчеркнул глава государства.

