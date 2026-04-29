Зеленский заявил о подготовке новых обменов пленными и работе над возвращением украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в ходе которой обсудили уже проведенные в этом году обмены и подготовку следующих. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

По словам Президента, Украина рассчитывает в ближайшее время вернуть домой граждан, находящихся в плену в россии и на временно оккупированных территориях.

Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в россии и на временно оккупированной территории – написал Зеленский.

Он отметил, что Координационный штаб уже проработал необходимые для обмена документы и списки, а также постоянно поддерживает коммуникацию с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Отдельно на встрече обсудили освобождение различных категорий пленных, в частности журналистов, мэров городов, руководителей общин, энергетиков, военных полка "Азов", морпехов, десантников и других украинцев, в отношении которых процесс обмена проходит особенно сложно.

Президент подчеркнул, что Украина проверяет информацию по каждому пропавшему без вести.

Нередко бывает, что человек – в списке без вести пропавших, но мы находим в лагерях в россии и возвращаем в Украину – сообщил он.

Также Зеленский заявил о намерении говорить с лидерами стран-партнеров для дополнительных шагов в деле освобождения украинцев.

Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи – подчеркнул глава государства.

