Зеленский заявил о подготовке новых обменов пленными и работе над возвращением украинцев
Киев • УНН
Президент обсудил со штабом подготовку новых обменов и освобождение различных категорий граждан. Украина проверяет данные обо всех пропавших без вести.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в ходе которой обсудили уже проведенные в этом году обмены и подготовку следующих. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.
По словам Президента, Украина рассчитывает в ближайшее время вернуть домой граждан, находящихся в плену в россии и на временно оккупированных территориях.
Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в россии и на временно оккупированной территории
Он отметил, что Координационный штаб уже проработал необходимые для обмена документы и списки, а также постоянно поддерживает коммуникацию с российской стороной по гуманитарным вопросам.
Отдельно на встрече обсудили освобождение различных категорий пленных, в частности журналистов, мэров городов, руководителей общин, энергетиков, военных полка "Азов", морпехов, десантников и других украинцев, в отношении которых процесс обмена проходит особенно сложно.
Президент подчеркнул, что Украина проверяет информацию по каждому пропавшему без вести.
Нередко бывает, что человек – в списке без вести пропавших, но мы находим в лагерях в россии и возвращаем в Украину
Также Зеленский заявил о намерении говорить с лидерами стран-партнеров для дополнительных шагов в деле освобождения украинцев.
Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи
