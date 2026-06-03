Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с российским диктатором владимиром путиным, не дожидаясь, пока США завершат урегулирование других международных конфликтов. Об этом Глава государства сказал журналистам, передает УНН.

Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с путиным, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире, а потом очередь дойдет до нас – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что сейчас внимание Вашингтона в значительной степени сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

Мы находимся сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это вопрос номер один для США – добавил Глава государства.

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