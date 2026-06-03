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Украина наносит удары только по военным целям в рф – Зеленский

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Украина атакует только военные объекты рф в ответ на обстрелы. Дроны Fire Point поразили нефтяной терминал и корвет в ленинградской области.

Украина наносит удары только по военным целям в рф – Зеленский

Украина наносит удары исключительно по законным военным целям на территории россии в ответ на постоянные атаки со стороны рф. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

По словам главы государства, россия должна осознавать последствия собственных действий против Украины.

Украина бьет исключительно по справедливым военным целям в россии. Россияне должны знать: если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем отвечать 

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина действует в рамках права на самооборону и наносит удары по объектам, имеющим военное значение для страны-агрессора.

Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"03.06.26, 09:48 • 33757 просмотров

Напомним

В санкт-петербурге утром 3 июня прозвучали многочисленные взрывы во время масштабной атаки беспилотников. По данным OSINT-анализа ASTRA, в результате удара возник пожар на территории АО "петербургский нефтяной терминал" – одного из крупнейших комплексов перевалки нефтепродуктов на северо-западе россии.  Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение важных объектов на территории россии. Инцидент произошел в день начала петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 3 по 6 июня и должен собрать иностранных бизнесменов и представителей власти. 

Позже командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что на Кронштадтской базе нанесен удар по российскому корвету-ракетоносителю "Бойкий".

Как сообщал УНН, нефтяной терминал и корабли в ленинградской области россии перед открытием экономического форума поразили дроны Fire Point.

Андрей Тимощенков

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