Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс

Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран-членов НАТО поддерживают будущее вступление Украины в Альянс, хотя необходимого единогласия среди всех союзников на данный момент нет. Об этом глава государства сказал после заседания Совета Украина – НАТО в Киеве вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет УНН.

По словам президента, во время заседания многие представители стран-членов Альянса подтвердили свою поддержку Украины.

Сегодня во время заседания Совета Украина – НАТО многие страны говорили о том, что они видят Украину в НАТО. И это абсолютная правда. Никто не говорил, что не хочет видеть, но некоторые молчат по этому поводу

Есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL, они будут в июне — Зеленский после заседания Совета Украина – НАТО

Он подчеркнул, что для вступления в НАТО необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время, по словам президента, относительно членства Украины в Европейском Союзе такое единогласие уже существует.

Что касается НАТО – пока этого нет. Но я думаю, что большинство стран действительно понимает, что Украина в НАТО – это то, что нужно НАТО не меньше, чем нужно Украине