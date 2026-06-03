Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс
Киев • УНН
Зеленский заявил о поддержке большинства стран НАТО относительно вступления Украины в Альянс. Однако для окончательного решения на данный момент не хватает единогласия союзников.
Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран-членов НАТО поддерживают будущее вступление Украины в Альянс, хотя необходимого единогласия среди всех союзников на данный момент нет. Об этом глава государства сказал после заседания Совета Украина – НАТО в Киеве вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет УНН.
Детали
По словам президента, во время заседания многие представители стран-членов Альянса подтвердили свою поддержку Украины.
Сегодня во время заседания Совета Украина – НАТО многие страны говорили о том, что они видят Украину в НАТО. И это абсолютная правда. Никто не говорил, что не хочет видеть, но некоторые молчат по этому поводу
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Он подчеркнул, что для вступления в НАТО необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время, по словам президента, относительно членства Украины в Европейском Союзе такое единогласие уже существует.
Что касается НАТО – пока этого нет. Но я думаю, что большинство стран действительно понимает, что Украина в НАТО – это то, что нужно НАТО не меньше, чем нужно Украине
Президент также добавил, что членство Украины в Альянсе является важным фактором безопасности для всего региона.
Считаю, что и "русским" нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем может быть больно, если Украина не в НАТО
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