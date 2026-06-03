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Есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL, они будут в июне — Зеленский после заседания Совета Украина – НАТО

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Партнеры приняли решение о новых взносах в программу PURL на июнь. Зеленский призвал Европу создавать собственные антибаллистические системы.

Есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL, они будут в июне — Зеленский после заседания Совета Украина – НАТО

Сегодня состоялась встреча Совета Украина – НАТО, есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL – они будут в июне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что сегодня в Украине был Марк Рютте и послы всех государств – членов НАТО. Состоялась встреча Совета Украина – НАТО. Все представители стран именно в Украине – после того, как россияне пытались вытеснить наших партнеров из Украины, запугать посольства. Результат – очень символичная встреча в Киеве, и основной сигнал встречи – Украину нужно поддержать, поддерживать больше. И именно в таких вопросах, как антибаллистика.

Есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL – они будут в июне. Это поможет. Максимально подталкиваем Европу в работе над собственной антибаллистикой – нужно, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься. И способность создать антибаллистическую систему в Европе есть, чтобы производство было – тоже есть все возможности. Нужно, чтобы политические решения максимально быстро работали 

- отметил Зеленский.

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Напомним 

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о регулярных поставках американских перехватчиков для украинской ПВО. Ракеты PAC-2 и PAC-3 поступают ежедневно и еженедельно.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Украина
Киев