Зеленский встретился с представителями фракции монобольшинства: обсудили ключевые вопросы, стоящие на повестке дня в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте. Обсудили ключевые вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня в парламенте, передает УНН.

Встреча с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте. Хороший разговор, очень содержательный. Готовимся к заседаниям

По словам Главы государства, обсудили ключевые вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня в парламенте. То, что необходимо для устойчивости нашего государства и для движения Украины в Евросоюз.

Спасибо за конструктив. Нужны результаты в интересах всех украинцев