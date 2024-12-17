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Зеленский рассказал, когда станет известно об отношении Трампа к Плану победы

Зеленский рассказал, когда станет известно об отношении Трампа к Плану победы

Киев  •  УНН

 • 1019 просмотра

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Президент Украины заявил, что позиция Трампа по Плану победы станет понятной после его инаугурации. Зеленский надеется на более тесные контакты с новоизбранным президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа станет известно о его отношении к Плану победы. Об этом он заявил во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН

«Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты Трампом после его инаугурации. Будем встречаться и только после этого, я смогу сказать, что из Плана победы поддержано Трампом, а что нет, или что он захочет в него добавить что-то свое», - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что Трамп будет добавлять силы Плану и отношениям с Украиной.

Напомним 

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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