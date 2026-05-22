Зеленский посетил с визитом Ровно
Киев • УНН
Президент посетил колледж в Ровно для обсуждения профессионального образования. Минобразования наработает решение относительно возможного повышения студенческих стипендий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Ровно, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в Ровно. Начал рабочую поездку с общения с нашей молодежью – студентами профессионального колледжа. Очень важно развивать это направление, и на сегодняшний день это у Украины приоритет", - указал Зеленский в соцсетях.
"Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась, экономически прежде всего. Для этого нужны все прикладные профессии – сейчас и во время будущего восстановления. Спасибо каждому, кто выбирает для себя этот путь", - добавил он.
Президент сообщил, что со студентами и руководителями предприятий, которые помогают им трудоустраиваться после выпуска, обсудили подготовку специалистов, популяризацию профессионального образования.
"Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки. Спасибо студентам и преподавателям колледжа за встречу. Также благодарен нашим европейским партнерам за помощь с модернизацией учебного заведения", - отметил Зеленский.
