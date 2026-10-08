Зеленский обсудил с Коштой график открытия переговорных кластеров и договорился о встрече с лидерами ЕС
Киев • УНН
Зеленский и Кошта обсудили российские удары, переговорные кластеры и зимний энергетический пакет. Украина получила транш ЕС в размере 1,2 млрд евро.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с Президентом Евросовета Антониу Коштой. Речь шла о жестоких атаках рф, графике открытия следующих переговорных кластеров, энергетическом пакете на зиму, а также предстоящей встрече, передаёт УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил главу Евросовета за чёткую и принципиальную позицию по осуждению российских ударов по нашим людям и выражению соболезнований.
Только за эти дни ударами по Прилукам и Краматорску, по Киеву и другим нашим городам россияне убили 78 и ранили 215 человек. Это жёсткая российская эскалация — террор против людей и жизни. И важно, чтобы лидеры не игнорировали происходящее
Глава государства также поблагодарил за транш в 1,2 миллиарда евро, который поступил накануне. Средства будут использованы на нашу оборону, в частности на дроны.
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Работаем над тем, чтобы были и другие необходимые решения. Обсудили график открытия следующих переговорных кластеров, энергетический пакет на зиму и дальнейшую финансовую поддержку. Договорились о встрече втроём с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен в ближайшее время
Также украинский лидер проинформировал о контактах и встречах с американской стороной, которые состоятся в ближайшие дни. Наша команда уже в пути. Ценим поддержку Европы.
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