Зеленський обговорив із Коштою графік відкриття переговорних кластерів та домовився про зустріч з лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський мав розмову із Президентом Євроради Антоніу Коштою. Йшлося про жорстокі атаки рф, графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму, а також майбутню зустріч, передає УНН.

Зеленський подякував голові Євроради за чітку та принципову позицію на засудження російських ударів по наших людях та співчуття.

Тільки цими днями ударами по Прилуках і Краматорську, по Києву та інших наших містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей. Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається

Глава держави також подякував за транш в 1,2 мільярда євро, який надійшов напередодні. Кошти будуть використані на нашу оборону, зокрема на дрони.

На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд

Працюємо, щоб були й інші необхідні рішення. Обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму та подальшу фінансову підтримку. Домовилися про зустріч утрьох з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн найближчим часом