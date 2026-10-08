Зеленський обговорив із Коштою графік відкриття переговорних кластерів та домовився про зустріч з лідерами ЄС
Київ • УНН
Зеленський і Кошта обговорили російські удари, переговорні кластери та зимовий енергопакет. Україна отримала транш ЄС у 1,2 млрд євро.
Президент України Володимир Зеленський мав розмову із Президентом Євроради Антоніу Коштою. Йшлося про жорстокі атаки рф, графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму, а також майбутню зустріч, передає УНН.
Деталі
Зеленський подякував голові Євроради за чітку та принципову позицію на засудження російських ударів по наших людях та співчуття.
Тільки цими днями ударами по Прилуках і Краматорську, по Києву та інших наших містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей. Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається
Глава держави також подякував за транш в 1,2 мільярда євро, який надійшов напередодні. Кошти будуть використані на нашу оборону, зокрема на дрони.
На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд07.10.26, 12:29 • 24328 переглядiв
Працюємо, щоб були й інші необхідні рішення. Обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму та подальшу фінансову підтримку. Домовилися про зустріч утрьох з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн найближчим часом
Також український лідер поінформував про контакти та зустрічі з американською стороною, які відбудуться найближчими днями. Наша команда вже в дорозі. Цінуємо підтримку Європи.
Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами - про що і коли говоритимуть08.10.26, 12:00 • 17028 переглядiв