Завтра часть Украины будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
Киев • УНН
Завтра в части областей свет будут отключать по графикам от 1 до 2 очередей. Ограничения связаны с последствиями российских атак на энергообъекты.
Завтра в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», без света будут от 1 до 2 очередей, передаёт УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 1 до 2 очередей).
В компании отметили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.
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