Завтра частина України житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла

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Завтра у частині областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в "Укренерго", без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - резюмували в Укренерго.

Ні в енергетиці, ні в теплопостачанні - в уряді відреагували на фейки про запровадження "надзвичайного стану"