Завтра частина України житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
Київ • УНН
Завтра в частині областей світло вимикатимуть за графіками від 1 до 2 черг. Обмеження пов’язані з наслідками російських атак на енергооб’єкти.
Завтра у частині областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в "Укренерго", без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо
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