Защита от рф и беларуси, логистика и зарплаты работникам ЧАЭС - Зеленский посетил север Украины

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Зеленский посетил Славутич для обсуждения защиты границ и ПВО на севере. В июне правительство обещает решить вопрос зарплат работников ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 мая, посетил Славутич. Он встретился с руководителями общин северных регионов - Киевской и Черниговской областей, о чем сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Одной из тем встречи стала защита от потенциальных российских угроз на Черниговско-Киевском направлении и укрепление ПВО и защиты от дронов на севере Украины.

Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений - фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении - на Чернигов и Киев с территории соседей в беларуси, которых россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из брянской области

- говорится в заявлении Зеленского.

Как отметил президент, у Украины есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий - оттуда может исходить угроза.

Впоследствии глава государства отметил: еще одним важным вопросом является логистика.

Необходимо как можно быстрее выполнить все работы. Есть задачи у наших чиновников и по большей поддержке коллектива ЧАЭС. Министр финансов Украины пообещал, что уже в июне будут решения по вопросу о зарплатах 

- говорится в заявлении президента.

