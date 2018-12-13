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Запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником в США запланирован на 18 декабря

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Отложенный несколько раз запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США запланирован на 18 декабря. Об этом сообщила в четверг компания United Launch Alliance (ULA), информирует УНН.

Запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником в США запланирован на 18 декабря

“Старт Delta IV Heavy компании United Launch Alliance с миссией NROL-71 намечен на 18 декабря. Пуск состоится со стартового комплекса № 6 базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Время запуска — 17:57 по времени Тихоокеанского побережья (03:57 по Киеву 19 декабря)”, — уточнила ULA в своем Twitter.

Запуск аппарата несколько раз переносился. В последний раз это произошло в минувшую субботу и было обусловлено “возникновением неожидаемых условий во время отсчета времени, приблизительно за 7,5 секунды до пуска”.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Официальной информации о предназначении спутника, который будет запущен на орбиту, и о его стоимости нет. Название аппарата также не приводится, официально миссия по выводу спутника на орбиту обозначена кодом NROL-71.

ULA была основана в 2006 году. Компания является совместным предприятием авиационных корпораций Boeing и Lockheed Martin.

LAUNCH UPDATE: A United Launch Alliance #DeltaIV Heavy carrying the #NROL71 mission for the @NatReconOfc is set to launch on Dec. 18. The mission will lift off from Space Launch Complex-6 at Vandenberg Air Force Base in Calif. Launch time is 5:57 p.m. PST. https://t.co/wLoggeC9CA pic.twitter.com/HvUX0XfYp8

— ULA (@ulalaunch) 13 грудня 2018 р.

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