Запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником в США запланирован на 18 декабря

“Старт Delta IV Heavy компании United Launch Alliance с миссией NROL-71 намечен на 18 декабря. Пуск состоится со стартового комплекса № 6 базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Время запуска — 17:57 по времени Тихоокеанского побережья (03:57 по Киеву 19 декабря)”, — уточнила ULA в своем Twitter.

Запуск аппарата несколько раз переносился. В последний раз это произошло в минувшую субботу и было обусловлено “возникновением неожидаемых условий во время отсчета времени, приблизительно за 7,5 секунды до пуска”.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Официальной информации о предназначении спутника, который будет запущен на орбиту, и о его стоимости нет. Название аппарата также не приводится, официально миссия по выводу спутника на орбиту обозначена кодом NROL-71.

ULA была основана в 2006 году. Компания является совместным предприятием авиационных корпораций Boeing и Lockheed Martin.

