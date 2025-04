Запуск ракети Delta IV з розвідувальним супутником в США запланований на 18 грудня

“Старт Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance з місією NROL-71 запланований на 18 грудня. Пуск відбудеться зі стартового комплексу № 6 бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії. Час запуску — 17:57 за часом Тихоокеанського узбережжя (3:57 по Києву 19 грудня )”, - уточнила ULA в своєму Twitter.

Запуск апарату декілька разів переносився. В останній раз це відбулося в минулу суботу і було обумовлено “виникненням неочікуваних умов під час відліку часу, приблизно за 7,5 секунди до пуску”.

Діяльність НУВКР, контролюючого розвідувальні супутники США, суворо засекречена. Офіційної інформації про призначення супутника, який буде запущений на орбіту, і про його вартість немає. Назва апарату також не наводиться, офіційно місія з виведення супутника на орбіту позначена кодом NROL-71.

ULA була заснована в 2006 році. Компанія є спільним підприємством авіаційних корпорацій Boeing і Lockheed Martin.

LAUNCH UPDATE: A United Launch Alliance #DeltaIV Heavy carrying the #NROL71 mission for the @NatReconOfc is set to launch on Dec. 18. The mission will lift off from Space Launch Complex-6 at Vandenberg Air Force Base in Calif. Launch time is 5:57 p.m. PST. https://t.co/wLoggeC9CA pic.twitter.com/HvUX0XfYp8

— ULA (@ulalaunch) 13 грудня 2018 р.