За годы независимости Украины погибли более 1,1 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. За годы независимости Украины погибли 1108 украинских правоохранителей. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"1108 правоохранителей погибли за годы независимости, защищая права и свободы граждан. Для того, чтобы на улицах было все мирно, чтобы дети могли спокойно играть", - заявил Князев.
Напомним, 20 августа в Харькове при исполнении служебных обязанностей погиб 29-летний инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко. Во время задержания вооруженного злоумышленника у Харковского горсовета полицейский получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице.