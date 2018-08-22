За годы независимости Украины погибли более 1,1 тыс. правоохранителей

"1108 правоохранителей погибли за годы независимости, защищая права и свободы граждан. Для того, чтобы на улицах было все мирно, чтобы дети могли спокойно играть", - заявил Князев.

Напомним, 20 августа в Харькове при исполнении служебных обязанностей погиб 29-летний инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко. Во время задержания вооруженного злоумышленника у Харковского горсовета полицейский получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице.