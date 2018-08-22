За роки незалежності України загинули понад 1,1 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За роки незалежності України загинули 1108 українських правоохоронців. Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"1108 правоохоронців загинули за роки незалежності, захищаючи права і свободи громадян. Для того, щоб на вулицях було все мирно, щоб діти могли спокійно гратися", - заявив Князев.
Нагадаємо, 20 серпня у Харкові під час виконання службових обов'язків загинув 29-річний інспектор Управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Кірієнко. Під час затримання озброєного зловмисника поліцейський біля Харківської міськради отримав два вогнепальні поранення, від яких помер у лікарні.