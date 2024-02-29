За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров

Украина привлекла 1,2 миллиарда долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет УНН.

Детали

В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 1,2 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи - заявили в Минфине.

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Среди доноров:

Япония - 901 млн долларов США (льготное финансирование и гранты);

Норвегия - 295 млн долларов США (грант);

Испания - 3 млн долларов США (льготное финансирование).

В ведомстве объясняют, что все средства за первые два месяца 2024 года поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.

Дополнение

Отмечается, что международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

В Минфине отмечают, что средства от международных доноров продолжают быть важным источником финансирования Государственного бюджета Украины в условиях полномасштабной войны.

Ожидается, что в марте 2024 года в Государственный бюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского Союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при условии успешного третьего пересмотра программы сотрудничества, который должен быть утвержден Исполнительным советом Фонда - резюмировали в Министерстве финансов Украины.

Напомним

Во время онлайн встречи финансового блока G7 министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США.

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