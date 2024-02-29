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За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров

За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 16:43  •  14185 просмотра

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За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.

Украина привлекла 1,2 миллиарда долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет УНН. 

Детали 

В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 1,2 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи

- заявили в Минфине. 

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Среди доноров:

  • Япония - 901 млн долларов США (льготное финансирование и гранты);
  • Норвегия - 295 млн долларов США (грант);
  • Испания - 3 млн долларов США (льготное финансирование).

В ведомстве объясняют, что все средства за первые два месяца 2024 года поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.

Дополнение

Отмечается, что международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

В Минфине отмечают, что средства от международных доноров продолжают быть важным источником финансирования Государственного бюджета Украины в условиях полномасштабной войны.

Ожидается, что в марте 2024 года в Государственный бюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского Союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при условии успешного третьего пересмотра программы сотрудничества, который должен быть утвержден Исполнительным советом Фонда 

- резюмировали в Министерстве финансов Украины. 

Напомним

Во время онлайн встречи финансового блока G7 министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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vsemirnii-bankВсемирный банк
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
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