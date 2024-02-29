За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров
Киев • УНН
За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.
Украина привлекла 1,2 миллиарда долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет УНН.
Детали
В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 1,2 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи
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Среди доноров:
- Япония - 901 млн долларов США (льготное финансирование и гранты);
- Норвегия - 295 млн долларов США (грант);
- Испания - 3 млн долларов США (льготное финансирование).
В ведомстве объясняют, что все средства за первые два месяца 2024 года поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.
Дополнение
Отмечается, что международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.
В Минфине отмечают, что средства от международных доноров продолжают быть важным источником финансирования Государственного бюджета Украины в условиях полномасштабной войны.
Ожидается, что в марте 2024 года в Государственный бюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского Союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при условии успешного третьего пересмотра программы сотрудничества, который должен быть утвержден Исполнительным советом Фонда
Напомним
Во время онлайн встречи финансового блока G7 министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США.
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За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров
За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.
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