Цього року Україна щомісяця потребує близько трьох мільярдів доларів допомоги - Марченко
Київ • УНН
За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році сягне близько 3 мільярдів гривень.
У 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США. Про це під час онлайн зустрічі фінансового блоку G7 заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише УНН.
Деталі
28 лютого міністр фінансів України Сергій Марченко виступив онлайн з промовою на зустрічі фінансового блоку G7. У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.
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Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості Держбюджету України та відновлення економіки у 2023 році. Зазначається, що з лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США.
У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування
Доповнення
У відомстві розповіли, що Мінфін здійснив всі необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги.
Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.
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Нагадаємо
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