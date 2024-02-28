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Цього року Україна щомісяця потребує близько трьох мільярдів доларів допомоги - Марченко

Київ • УНН

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За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році сягне близько 3 мільярдів гривень.

Цього року Україна щомісяця потребує близько трьох мільярдів доларів допомоги - Марченко

У 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США. Про це під час онлайн зустрічі фінансового блоку G7 заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише УНН

Деталі 

28 лютого міністр фінансів України Сергій Марченко виступив онлайн з промовою на зустрічі фінансового блоку G7. У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР. 

Україна домовилися про третій перегляд програми з МВФ, очікує 5,4 млрд дол. цього року23.02.24, 08:39 • 31431 перегляд

Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості Держбюджету України та відновлення економіки у 2023 році. Зазначається, що з лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США.

У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування

- резюмував міністр фінансів України.

Доповнення

У відомстві розповіли, що Мінфін здійснив всі необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги.

Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.

- підкреслили в міністерстві. 

Міжнародні партнери також відмітили дієвість поточної фінансової політики Мінфіну України, яка сприяє підтримці бюджетної ліквідності

Україна отримала гранти від Японії та Норвегії у 760 млн доларів28.02.24, 14:07 • 24647 переглядiв

Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила на активній роботі Адміністрації Сполучених Штатів з метою затвердити пакет допомоги Україні на 2024 рік.  

За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових

- наголосив Сергій Марченко. 

Використання доходів від заморожених російських коштів надасть Україні мільярди - міністр фінансів ФРН28.02.24, 17:55 • 28277 переглядiв

Також було обговорено можливість урегулювання питання конфіскації російських активів. По-перше, це дозволить Україні залучити додаткові ресурси, по-друге, росія відчує, що її агресивна війна не буде безкарною.

Нагадаємо

Місія МВФ в Україні зустрілася з міністром економіки Юлією Свириденко, щоб обговорити виконання Україною зобов'язань за економічною програмою та залучення приватних інвестицій за підтримки міжнародних партнерів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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