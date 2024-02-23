Україна домовилися про третій перегляд програми з МВФ, очікує 5,4 млрд дол. цього року

Україна та МВФ домовилися на рівні експертів про третій перегляд програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, при цьому Україна очікує 5,4 мільярда доларів допомоги МВФ у 2024 році, щоб максимізувати внутрішні ресурси для оборони від Росії.