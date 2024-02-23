Україна домовилися про третій перегляд програми з МВФ, очікує 5,4 млрд дол. цього року
Київ • УНН
Україна та МВФ домовилися на рівні експертів про третій перегляд програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, при цьому Україна очікує 5,4 мільярда доларів допомоги МВФ у 2024 році, щоб максимізувати внутрішні ресурси для оборони від Росії.
Україна та МВФ домовилися на рівні експертів про третій перегляд програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, при цьому Україна очікує 5,4 млрд дол. з них у 2024 році, щоб максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів. Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою Фонду
Він подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну солідарність і підтримку.
Очікуємо у 2024 році на допомогу Фонду в сумі 5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один
Загалом, з його слів, потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік становить 37,3 млрд дол. "Очікуємо, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість в боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги", - зазначив очільник уряду.
Україна отримає від МВФ майже $900 млн, оскільки допомога США залишається призупиненою – Bloomberg21.02.24, 22:42 • 33210 переглядiв