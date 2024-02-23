Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году
Киев • УНН
Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 миллиарда долларов помощи МВФ в 2024 году, чтобы максимизировать внутренние ресурсы для обороны от России.
Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 млрд долл. из них в 2024 году, чтобы максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о третьем пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в размере 15,6 млрд долларов. Рассчитываем, что уже в ближайшее время это решение будет утверждено Исполнительным советом Фонда
Он поблагодарил Международный валютный фонд за последовательную солидарность и поддержку.
Ожидаем в 2024 году помощь Фонда в сумме 5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один
В целом, по его словам, потребность во внешнем финансировании на этот год составляет 37,3 млрд долл. "Ожидаем, что анонсированная другими партнерами помощь будет выделена и поступит в Украину. Это обеспечит устойчивость в борьбе с врагом и создаст предпосылки для будущей победы", - отметил глава правительства.
Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg21 февраля 2024, 20:42 • 30347 просмотров
Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году
Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 миллиарда долларов помощи МВФ в 2024 году, чтобы максимизировать внутренние ресурсы для обороны от России.
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