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Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году

Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 06:39  •  17193 просмотра

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Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 миллиарда долларов помощи МВФ в 2024 году, чтобы максимизировать внутренние ресурсы для обороны от России.

Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 млрд долл. из них в 2024 году, чтобы максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о третьем пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в размере 15,6 млрд долларов. Рассчитываем, что уже в ближайшее время это решение будет утверждено Исполнительным советом Фонда

- написал Шмыгаль в соцсетях.

Он поблагодарил Международный валютный фонд за последовательную солидарность и поддержку.

Ожидаем в 2024 году помощь Фонда в сумме 5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один

- указал Премьер.

В целом, по его словам, потребность во внешнем финансировании на этот год составляет 37,3 млрд долл. "Ожидаем, что анонсированная другими партнерами помощь будет выделена и поступит в Украину. Это обеспечит устойчивость в борьбе с врагом и создаст предпосылки для будущей победы", - отметил глава правительства.

Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg21 февраля 2024, 20:42 • 30347 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаПолитика
ukrainaУкраина
Україна домовилися про третій перегляд програми з МВФ, очікує 5,4 млрд дол. цього року
Ukraine agrees on third program review with IMF, expects $5.4 billion this year
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Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году

Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 миллиарда долларов помощи МВФ в 2024 году, чтобы максимизировать внутренние ресурсы для обороны от России.

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