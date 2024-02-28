В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  42080 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  80964 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  104299 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  107080 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  106113 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  142737 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  167901 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  156464 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  172868 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185461 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 17:03  •  5888 просмотра

Read in English

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составит около 3 миллиардов гривен.

В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США. Об этом во время онлайн встречи финансового блока G7 заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет УНН

Детали 

28 февраля министр финансов Украины Сергей Марченко выступил онлайн с речью на встрече финансового блока G7. В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР. 

Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году23 февраля 2024, 06:39 • 29940 просмотров

Марченко отметил ключевую роль поддержки G7 в обеспечении сбалансированности Госбюджета Украины и восстановления экономики в 2023 году. Отмечается, что с февраля 2022 года финансовая поддержка стран G7 и ЕС достигает около 63 млрд долларов США.

В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров сыграли решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования

- резюмировал министр финансов Украины.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что Минфин осуществил все необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности относительно международной помощи.

Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ во время недавней миссии. Это ряд мер по максимизации доходов государственного бюджета и активизация внутреннего рынка заимствований.

- подчеркнули в министерстве. 

Международные партнеры также отметили действенность текущей финансовой политики Минфина Украины, которая способствует поддержанию бюджетной ликвидности

Украина получила гранты от Японии и Норвегии в 760 млн долларов28 февраля 2024, 12:07 • 20517 просмотров

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила активную работу Администрации Соединенных Штатов с целью утвердить пакет помощи Украине на 2024 год.  

При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, является беспрецедентной за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы украинцев, которые в этом нуждаются, и сохранить жизни тысяч военных

- подчеркнул Сергей Марченко. 

Использование доходов от замороженных российских средств предоставит Украине миллиарды - министр финансов ФРГ28 февраля 2024, 15:55 • 14119 просмотров

Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов. Во-первых, это позволит Украине привлечь дополнительные ресурсы, во-вторых, россия почувствует, что ее агрессивная война не будет безнаказанной.

Напомним

Миссия МВФ в Украине встретилась с министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономикаПолитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
g7G7
dzhanet-yellenДжанет Йеллен
norvegiyaНорвегия
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Цього року Україна щомісяця потребує близько трьох мільярдів доларів допомоги - Марченко
Marchenko: Ukraine needs about three billion dollars in aid every month this year
Новости по теме

В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составит около 3 миллиардов гривен.

Война •   •  5888 просмотра
В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Армия США сокращает свою численность на 24 000 солдат, или почти на 5%, из-за трудностей с набором и меняющейся среды безопасности.

Новости Мира •   •  4550 просмотра
Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Сейчас дипломаты ищут конструктивное решение как разблокировать границу и учесть интересы фермеров обеих сторон.

Экономика •   •  7570 просмотра
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг, чтобы обсудить их проблемы с правилами ЕС по изменению климата и росту расходов, а также конкуренцию со стороны Украины.

Экономика •   •  8139 просмотра
Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС

216 пожаров вспыхнули по всей Украине за минувшие сутки на общей площади 113 гектаров, а с начала года чрезвычайные службы страны сообщили о более 1100 пожарах.

Общество •   •  12470 просмотра
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС

россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка

Российские оккупационные войска сбросили КАБы на село в Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, в том числе шестилетняя девочка.

Война •   •  10620 просмотра
россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка

"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта

Министерство обороны Украины подписало меморандум с Федерацией военно-технических видов спорта Украины по улучшению подготовки военных.

Война •   •  12228 просмотра
"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта

Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

Трем подросткам в возрасте 15-16 лет сообщено о подозрении за избиение до смерти 62-летнего мужчины в парке в Краснограде и съемку этого на видео.

Криминал и ЧП •   •  10710 просмотра
Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

9000 долларов за налаживание схемы по нелегальному выезду за границу уклонистов: пограничники задержали организаторов преступной схемы

Двое мужчин из Львова были задержаны после попытки подкупить пограничника 9 000 долларов США за помощь в переправке через границу лиц, которым запрещен выезд из Украины, но пограничник отказался и сообщил о них.

Война •   •  12909 просмотра
9000 долларов за налаживание схемы по нелегальному выезду за границу уклонистов: пограничники задержали организаторов преступной схемы

Минобороны Британии: использование Украиной ракет Storm Shadow - это дело ВСУ

Министерство обороны Великобритании заявило, что использование Украиной предоставленных крылатых ракет Storm Shadow является делом Вооруженных сил Украины.

Война •   •  12044 просмотра
Минобороны Британии: использование Украиной ракет Storm Shadow - это дело ВСУ