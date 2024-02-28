В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США. Об этом во время онлайн встречи финансового блока G7 заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет УНН.

Детали

28 февраля министр финансов Украины Сергей Марченко выступил онлайн с речью на встрече финансового блока G7. В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР.

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Марченко отметил ключевую роль поддержки G7 в обеспечении сбалансированности Госбюджета Украины и восстановления экономики в 2023 году. Отмечается, что с февраля 2022 года финансовая поддержка стран G7 и ЕС достигает около 63 млрд долларов США.

В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров сыграли решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования - резюмировал министр финансов Украины.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что Минфин осуществил все необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности относительно международной помощи.

Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ во время недавней миссии. Это ряд мер по максимизации доходов государственного бюджета и активизация внутреннего рынка заимствований. - подчеркнули в министерстве.

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Министр финансов США Джанет Йеллен отметила активную работу Администрации Соединенных Штатов с целью утвердить пакет помощи Украине на 2024 год.

При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, является беспрецедентной за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы украинцев, которые в этом нуждаются, и сохранить жизни тысяч военных - подчеркнул Сергей Марченко.

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Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов. Во-первых, это позволит Украине привлечь дополнительные ресурсы, во-вторых, россия почувствует, что ее агрессивная война не будет безнаказанной.

Напомним

Миссия МВФ в Украине встретилась с министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.