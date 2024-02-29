За два місяці Мінфін залучив понад мільярд доларів фіндопомоги від партнерів

За перші два місяці 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів, таких як Японія, Норвегія та Іспанія, причому більшість коштів було спрямовано на соціальні видатки через проєкти Світового банку.