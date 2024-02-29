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За два місяці Мінфін залучив понад мільярд доларів фіндопомоги від партнерів

Київ • УНН

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За перші два місяці 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів, таких як Японія, Норвегія та Іспанія, причому більшість коштів було спрямовано на соціальні видатки через проєкти Світового банку.

За два місяці Мінфін залучив понад мільярд доларів фіндопомоги від партнерів

Україна залучила 1,2 мільярда доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів у перші два місяці 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, пише УНН. 

Деталі 

У січні-лютому 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 1,2 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75% із загального обсягу фінансової допомоги

- заявили у Мінфіні. 

Використання доходів від заморожених російських коштів надасть Україні мільярди - міністр фінансів ФРН28.02.24, 17:55 • 28277 переглядiв

Серед донорів:

  • Японія – 901 млн доларів США (пільгове фінансування та гранти);
  • Норвегія – 295 млн доларів США (грант);
  • Іспанія – 3 млн доларів США (пільгове фінансування).

У відомстві пояснюють, що всі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.

Доповнення

Зазначається, що міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

У Мінфіні наголошують, що кошти від міжнародних донорів продовжують бути важливим джерелом фінансування Державного бюджету України в умовах повномасштабної війни.

Очікується , що у березні 2024 року до Державного бюджету України надійде фінансова допомога від Європейського Союзу, Японії та Великобританії, а також від МВФ за умови успішного третього перегляду програми співпраці, що має бути затверджено Виконавчою радою Фонду 

- резюмували в Міністерстві фінансів України. 

Нагадаємо

Під час онлайн зустрічі фінансового блоку G7 міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США.

Україна домовилися про третій перегляд програми з МВФ, очікує 5,4 млрд дол. цього року23.02.24, 08:39 • 31431 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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