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YouTube назвал самые популярные рекламные ролики 2017 года

YouTube назвал самые популярные рекламные ролики 2017 года

Киев  •  УНН

 • 24845 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Видеосервис YouTube опубликовал подборку самых популярных рекламных роликов в мире за 2017 год, передает УНН со ссылкой на блог сервиса.

Хотя каждый ролик имел свою уникальную причину попасть в лучшую десятку, в общем популярными темами в этом году стали интеграция в общество, разнообразие и расширение прав и возможностей. Бренды, такие как adidas, показали новое поколение обуви Originals, ролик торговой марки Budweiser рассказал вдохновляющую историю основателей корпорации Anheuser-Busch, а Samsung стал лидером по рекламе, которая за первые семь недель получила 100 миллионов просмотров.

Стоит отметить, что в ежегодном рейтинге места расположены в соответствии с количеством просмотров, репостов и лайков среди аудитории YouTube во всем мире.

Как сообщает блог, вместе эти 10 роликов собрали 539 миллионов просмотров, 14 миллионов часов просмотра и 3,6 миллионов лайков (из них 3 миллиона пришлись на видео Dude Perfect).

Как сообщал УНН, Google назвал самые популярные поисковые запросы пользователей по 2017 год.

1. Samsung India Service (SVC) – We'll take care of you, wherever you are. #SamsungService

2. Clash Royale: The Last Second (Official Commercial)

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

4.MISS DIOR – The new Eau de Parfum

5. Budweiser 2017 Super Bowl Commercial | "Born The Hard Way"

6. 2017 Kia Niro | "Hero's Journey" Starring Melissa McCarthy

7. adidas Originals | ORIGINAL is never finished

8. iPhone 7 — The Rock x Siri Dominate the Day — Apple

9. Levi's® "Circles" Commercial l Full

10. Mr. Clean | 2017 Super Bowl Ad | Cleaner of Your Dreams

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