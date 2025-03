YouTube назвав найпопулярніші рекламні ролики 2017 року

Хоча кожен ролик мав свою унікальну причину потрапити в кращу десятку, в загальному популярними темами в цьому році стали інтеграція в суспільство, різноманітність і розширення прав та можливостей. Бренди, такі як adidas, показали нове покоління взуття Originals, ролик торгової марки Budweiser розповів надихаючу історію засновників корпорації Anheuser-Busch, а Samsung став лідером по рекламі, яка за перші сім тижнів отримала 100 мільйонів переглядів.

Варто відзначити, що в щорічному рейтингу місця розташовані відповідно до кількості переглядів, репостів і лайків серед аудиторії YouTube у всьому світі.

Як повідомляє блог, разом ці 10 роликів зібрали 539 мільйонів переглядів, 14 мільйонів годин перегляду і 3,6 мільйона лайків (з них 3 мільйони припали на відео Dude Perfect).

Як повідомляв УНН, Google назвав найпопулярніші пошукові запити користувачів за 2017 рік.

1. Samsung India Service (SVC) – We'll take care of you, wherever you are. #SamsungService

2. Clash Royale: The Last Second (Official Commercial)

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

4.MISS DIOR – The new Eau de Parfum

5. Budweiser 2017 Super Bowl Commercial | "Born The Hard Way"

6. 2017 Kia Niro | "Hero's Journey" Starring Melissa McCarthy

7. adidas Originals | ORIGINAL is never finished

8. iPhone 7 — The Rock x Siri Dominate the Day — Apple

9. Levi's® "Circles" Commercial l Full

10. Mr. Clean | 2017 Super Bowl Ad | Cleaner of Your Dreams