WSJ сообщила о переговорах SpaceX с Пентагоном по многомиллиардной сделке

SpaceX ведет переговоры с Министерством обороны США о продаже вычислительных мощностей, а потенциальная стоимость сделки может достичь нескольких миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, переговоры проходят на фоне планов Пентагона строить центры обработки данных на своих объектах. Будущая сделка по структуре похожа на договоренности, которые SpaceX ранее заключила с Google и Anthropic по предоставлению вычислительных мощностей.

Представители SpaceX и Министерства обороны США не ответили на запросы журналистов о комментариях.

SpaceX прокладывает газопровод Starpipe для ускорения запусков ракет Starship

Несмотря на недавнее падение стоимости акций SpaceX ниже цены первичного публичного размещения, аналитики Уолл-стрит сохраняют позитивные ожидания относительно компании. Одной из причин они называют способность Илона Маска заключать масштабные инфраструктурные сделки и развивать направление искусственного интеллекта.

В июне Google согласилась выплачивать SpaceX 920 млн долларов ежемесячно за вычислительные мощности в рамках облачного соглашения, которое будет действовать до середины 2029 года. Anthropic также договорилась платить SpaceX 1,25 млрд долларов в месяц за мощности для поддержки своей системы искусственного интеллекта Claude.

Акции SpaceX падают шестой день подряд после провала запуска Starship