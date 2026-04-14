Второй раунд переговоров США и Ирана - решение до сих пор не принято - СМИ

Решение о проведении второго раунда переговоров между США и Ираном до сих пор не принято. Информацию об этом распространили иранские государственные СМИ, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, несмотря на сообщения о том, что американская и иранская делегации могут вернуться в Пакистан в конце этой недели для возобновления переговоров, до сих пор не достигнуто соглашения о проведении очередного раунда встреч в Исламабаде.

В ответ на заявления некоторых пакистанских источников или западных СМИ о проведении следующего раунда переговоров в Исламабаде, (дипломатический источник) заявил, что до сих пор нет информации о договоренности относительно проведения переговоров в Исламабаде или в других форматах - сообщают иранские СМИ.

В то же время источник, знакомый с переговорами, сообщил CNN, что внутри администрации Трампа серьезно обсуждаются детали возможной второй личной встречи с иранскими чиновниками до истечения срока действия перемирия 21 апреля. Но пока неизвестно, состоится ли такая встреча вообще, сообщают СМИ.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает отказ Ирана от переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что Тегеран не получит доступа к ядерному оружию.

Впоследствии Трамп сообщил о звонке от иранской стороны относительно переговоров. Главным условием соглашения остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Второй раунд переговоров США и Ирана состоится – СМИ узнали дату и место