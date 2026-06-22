Генштаб подтвердил поражение в Воронеже ракетами завода электроники для ракет рф к "Искандеру" и Х-101

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в Воронеже ракетами завода по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101, пишет УНН.

Сегодня, 22 июня, подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в городе Воронеж (рф). Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования - сообщили в Генштабе.

Это предприятие, как указано, является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер".

Также, по данным Генштаба, в рамках кооперации, завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО. В частности:

транзисторных сборок и матриц для блоков крылатых ракет Х-101;

полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К";

диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1".

"Продукция этого завода непосредственно используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей. Уничтожение мощностей объекта значительно ухудшит способность россии производить новые ракеты", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские удары по объектам на территории рф являются частью реализации так называемого плана "дальнобойных санкций". По его словам, недавно модернизированные дроны FP производства компании Fire Point успешно поразили цели в Тюменской области на расстоянии более 2 тыс. км от украинской границы.

"Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в россии. Более двух тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны FP: теперь они могут достигать целей на дистанции 3 тысячи километров. Благодарен инженерам Fire Point. Вполне справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется", – заявил Зеленский.