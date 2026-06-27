Враг атаковал Запорожье беспилотником - есть раненые и разрушения

Враг в ночь на субботу, 27 июня, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, из-за российского беспилотника возник пожар на территории одного из промышленных предприятий.

Возник пожар, есть разрушения: очередная атака на АЗС в Запорожье. ... Предварительно, есть повреждения жилого дома в результате российской атаки на Запорожье. уточнил позже Федоров.

Позже он рассказал, что в результате вражеской атаки ранены по меньшей мере два человека, количество пострадавших растет.

Выбиты окна, повреждены балконы в многоэтажке, уничтожены автомобили в результате атаки на Запорожье - констатировал начальник ОВА.

Напомним

Накануне россия атаковала Запорожье. В результате ударов были ранены по меньшей мере 15 человек.

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