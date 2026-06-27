Враг атаковал Запорожье беспилотником - есть раненые и разрушения
Киев • УНН
Ночью 27 июня российский беспилотник атаковал Запорожье, вызвав пожар на промышленном предприятии. Ранены по меньшей мере два человека, повреждены жилой дом и автомобили.
Враг в ночь на субботу, 27 июня, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, из-за российского беспилотника возник пожар на территории одного из промышленных предприятий.
Возник пожар, есть разрушения: очередная атака на АЗС в Запорожье. ... Предварительно, есть повреждения жилого дома в результате российской атаки на Запорожье.
Позже он рассказал, что в результате вражеской атаки ранены по меньшей мере два человека, количество пострадавших растет.
Выбиты окна, повреждены балконы в многоэтажке, уничтожены автомобили в результате атаки на Запорожье
Напомним
Накануне россия атаковала Запорожье. В результате ударов были ранены по меньшей мере 15 человек.
Атака рф на Запорожье 25 июня - погиб мужчина, горят грузовики25.06.26, 11:32 • 9214 просмотров