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Военным из числа бывших осужденных предоставили право на 30 дней отпуска

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, который предоставляет военным из числа бывших осужденных отпуска до 30 дней и возможность перевода между подразделениями после года службы.

Военным из числа бывших осужденных предоставили право на 30 дней отпуска

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект, который уравнивает в правах военнослужащих из числа бывших осужденных с остальными защитниками Украины. Им будут предоставляться отпуска до 30 дней, а также они получат возможность перевода между подразделениями. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту" (№15225) поддержали 309 народных депутатов.

Согласно законопроекту, военные из числа бывших осужденных, освободившиеся от отбывания наказания для прохождения военной службы, смогут получить ежегодный основной отпуск 30 календарных дней с разделением на части с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.

Также им будет предоставляться дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Однако главным условием получения таких отпусков является прохождение военной службы не менее одного года.

В настоящее время таким военным не предоставляется ежегодный отпуск, однако может предоставляться по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

Ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года, при условии что основная непрерывная его часть составит не менее 15 календарных дней и при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Предоставление основной непрерывной части ежегодного основного отпуска продолжительностью 15 календарных дней является обязательным. Такой отпуск может не предоставляться исключительно по желанию военнослужащего.

Также отпуска будут предоставляться на основании решения ВЛК для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения, а также после освобождения из плена.

Кроме того, женщинам-военнослужащим из числа бывших осужденных будет предоставляться отпуск в связи с беременностью и родами.

Документ также меняет правила перевода военных из числа осужденных между подразделениями. Так, военные, отслужив более года в специализированных подразделениях воинских частей, смогут перевестись в другие подразделения Вооруженных Сил Украины.

Также уточняются основания для увольнения со службы, в частности:

  • по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
    • по состоянию здоровья: на основании заключения (постановления) ВЛК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
      • при наличии инвалидности, наступившей вследствие ранения;
        • в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
          • военнослужащие-женщины - в связи с беременностью;
            • военнослужащие-женщины - в связи с необходимостью ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
              • в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;
                • в связи с окончанием особого периода или объявлением решения о демобилизации.

                  Напомним

                  Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению учли нормы, согласно которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

                  Павел Башинский

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