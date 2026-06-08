Водитель, въехавший в переход и ставший причиной гибели четырех человек, прибыл в зал суда в инвалидной коляске
Киев • УНН
Подозреваемый в гибели четырех человек в переходе приехал в суд в кресле колесном. Адвокат заявил о тяжелом состоянии клиента и наличии у него пятерых детей.
Во время судебного заседания адвокат руководителя церкви баптистов Павла Плешивцева, который на Mercedes влетел в подземный переход, сообщил о состоянии здоровья своего клиента и предоставил информацию о его жизненных обстоятельствах. Об этом из зала суда передает корреспондент УНН.
Детали
Сам подозреваемый прибыл в зал суда на специализированном кресле-коляске. По словам адвоката подозреваемого Евгения Мельниченко, его подзащитному установили аппарат Илизарова. Защитник также подчеркнул, что его клиент на данный момент не может самостоятельно передвигаться.
"Мой клиент не очень доволен, что остался жив", — заявил Евгений Мельниченко.
Кроме того, во время заседания адвокат рассказал, что подозреваемый является выходцем с оккупированной территории. Также, по его словам, Павел Плешивцев работал водителем гуманитарного конвоя и является отцом пятерых детей. Об этом из зала Шевченковского районного суда сообщает корреспондент УНН.
В настоящее время суд продолжает рассмотрение вопроса о мере пресечения для подозреваемого.
Напомним
В Киеве суд будет избирать меру пресечения Павлу Плешивцеву за смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре человека, прокуратура будет ходатайствовать об аресте без залога.