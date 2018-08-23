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Власти Шотландии считает, что отсутствие соглашения по Brexit станет абсолютной катастрофой

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Отсутствие соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров по Brexit станет абсолютной катастрофой для Соединенного Королевства. С такой позицией в четверг выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен, прокомментировав на своей странице в Twitter публикацию британским правительством первой части пояснительных записок, раскрывающих детали плана кабмина по подготовке к сценарию Brexit без сделки, сообщает УНН.

Власти Шотландии считает, что отсутствие соглашения по Brexit станет абсолютной катастрофой

“Отсутствие сделки по Brexit было бы абсолютной катастрофой, и тот факт, что правительство Великобритании говорит об этом, свидетельствует об их полном провале. То, что им когда-то хватило наглости заявить, что независимость угрожает нашему месту в Европе, лишь подливает масла в огонь. Шотландия заслуживает лучшего”, — написала она.

В опубликованных в четверг правительственных рекомендациях сказано, что британским компаниям следует “при необходимости разработать шаги для пересмотра коммерческих условий, чтобы отразить какие бы то ни было изменения в таможенных и акцизных процедурах и любых новых пошлинах”, которые могут быть введены на основании нового формата отношений между Соединенным Королевством и ЕС. Кроме того, тем компаниям, которые занимаются торговлей с Ирландией, надлежит решить, нуждаются ли они в рекомендациях со стороны властей в Дублине, чтобы заведомо подготовиться к торговым операциям в новых условиях.

В записках указывается, что импорт в Великобританию ядерных материалов из ЕС, который сейчас осуществляется беспрепятственно, в дальнейшем может потребовать обладания соответствующей лицензией. Изменения коснутся и импорта в Соединенное Королевство произведенных в Евросоюзе медикаментов. После Brexit их уже невозможно будет продавать клиентам в британских аптеках без санкции властей королевства.

A ‘no deal’ Brexit would be an unmitigated disaster - and the fact that UK govt is even talking about it is evidence of their abject failure. That they once had the nerve to tell us that independence threatened our place in Europe adds insult to injury. Scotland deserves better. https://t.co/zDQWuajRAC

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 23 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, Великобритания примет односторонние меры в случае Brexit без соглашения.

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