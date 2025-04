Власти Шотландии считает, что отсутствие соглашения по Brexit станет абсолютной катастрофой

“Отсутствие сделки по Brexit было бы абсолютной катастрофой, и тот факт, что правительство Великобритании говорит об этом, свидетельствует об их полном провале. То, что им когда-то хватило наглости заявить, что независимость угрожает нашему месту в Европе, лишь подливает масла в огонь. Шотландия заслуживает лучшего”, — написала она.

В опубликованных в четверг правительственных рекомендациях сказано, что британским компаниям следует “при необходимости разработать шаги для пересмотра коммерческих условий, чтобы отразить какие бы то ни было изменения в таможенных и акцизных процедурах и любых новых пошлинах”, которые могут быть введены на основании нового формата отношений между Соединенным Королевством и ЕС. Кроме того, тем компаниям, которые занимаются торговлей с Ирландией, надлежит решить, нуждаются ли они в рекомендациях со стороны властей в Дублине, чтобы заведомо подготовиться к торговым операциям в новых условиях.

В записках указывается, что импорт в Великобританию ядерных материалов из ЕС, который сейчас осуществляется беспрепятственно, в дальнейшем может потребовать обладания соответствующей лицензией. Изменения коснутся и импорта в Соединенное Королевство произведенных в Евросоюзе медикаментов. После Brexit их уже невозможно будет продавать клиентам в британских аптеках без санкции властей королевства.

