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Влада Шотландії вважає, що відсутність угоди стосовно Brexit стане абсолютною катастрофою

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Відсутність угоди про подальшу співпрацю з Євросоюзом за підсумками переговорів з Brexit стане абсолютною катастрофою для Сполученого Королівства. З такою позицією в четвер виступила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, прокоментувавши на своїй сторінці в Twitter публікацію британським урядом першої частини пояснювальних записок, які розкривають деталі плану кабміну з підготовки до сценарію Brexit без угоди, повідомляє УНН.

Влада Шотландії вважає, що відсутність угоди стосовно Brexit стане абсолютною катастрофою

“Відсутність угоди стосовно Brexit була б абсолютною катастрофою, і той факт, що уряд Великої Британії говорить про це, свідчить про їх повний провал. Те, що їм колись вистачило нахабства заявити, що незалежність загрожує нашому місцю в Європі, лише підливає масла в вогонь. Шотландія заслуговує на краще”, — написала вона.

В опублікованих у четвер урядових рекомендаціях сказано, що британським компаніям слід “при необхідності розробити кроки для перегляду комерційних умов, щоб відобразити які б то не було зміни в митних та акцизних процедурах і будь-яких нових митах”, які можуть бути введені на підставі нового формату відносин між Сполученим Королівством та ЄС. Крім того, тим компаніям, які займаються торгівлею з Ірландією, належить вирішити, чи потребують вони рекомендацій з боку влади в Дубліні, щоб свідомо підготуватися до торговельних операцій в нових умовах.

У записках вказується, що імпорт до Великої Британії ядерних матеріалів з ЄС, який зараз здійснюється безперешкодно, в подальшому може вимагати володіння відповідною ліцензією. Зміни торкнуться і імпорту в Сполучене Королівство вироблених в Євросоюзі медикаментів. Після Brexit їх уже неможливо буде продавати клієнтам в британських аптеках без санкції влади королівства.

A ‘no deal’ Brexit would be an unmitigated disaster - and the fact that UK govt is even talking about it is evidence of their abject failure. That they once had the nerve to tell us that independence threatened our place in Europe adds insult to injury. Scotland deserves better. https://t.co/zDQWuajRAC

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 23 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Велика Британія прийме односторонні заходи у разі Brexit без угоди.

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