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Убийцы-стрелку четырех человек в Нэшвилле предъявили обвинение

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Официальные обвинения в убийстве четырех человек в городе Нэшвилл (штат Теннесси) предъявлены в понедельник 29-летнему Тревису Райнкину. Он посажен в тюрьму, сообщило управление полиции Нэшвилла в социальной сети Twitter, передает УНН.

Убийцы-стрелку четырех человек в Нэшвилле предъявили обвинение

“Подозреваемый в убийстве Трэвис Райнкин заключенный в городскую тюрьму на основании четырех ордеров на арест”, — уточнили органы правопорядка.

По данным агентства Associated Press, залог под освобождение обвиняемого до начала суда определен в 2 млн долларов.

Инцидент в Нэшвилле произошел в воскресенье в помещении одного из ресторанов сети Waffle House. Мужчина, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу по посетителям. Два человека были застрелены у входа в ресторан, еще двое — в помещении. В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, один из посетителей смог выхватить у него винтовку.

Преступник, появился в ресторане в одном жилете зеленого цвета, исчез и был обнаружен в лесополосе недалеко от города. В поисках преступника принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов.

BREAKING: Quadruple murder suspect Travis Reinking is now being booked into the Metro Jail on the four murder warrants. pic.twitter.com/pRRau805f9

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 23 квітня 2018 р.

Как сообщал УНН, разыскиваемый стрелок был задержан полицией города Нэшвилл.

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