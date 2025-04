Вбивці-стрілку чотирьох осіб в Нешвіллі пред'явили звинувачення

“Підозрюваний у вбивстві Тревіс Райнкін ув’язнений до міської в’язниці на підставі чотирьох ордерів на арешт”, — уточнили органи правопорядку.

За даними агентства Associated Press, заставу під звільнення обвинуваченого до початку суду визначено в 2 млн доларів.

Інцидент в Нешвіллі стався в неділю в приміщенні одного з ресторанів мережі Waffle House. Чоловік, озброєний автоматичною гвинтівкою AR-15, відкрив стрілянину по відвідувачах. Двоє людей були застрелені біля входу в ресторан, ще двоє — в приміщенні. У той момент, коли злочинець перезаряджав зброю, один з відвідувачів зумів вихопити у нього гвинтівку.

Злочинець, що з’явився в ресторан в одному жилеті зеленого кольору, зник і був виявлений в лісосмузі неподалік від міста. У пошуках злочинця брали участь більше 100 співробітників правоохоронних органів.

