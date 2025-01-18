В Запорожской области прогремел взрыв
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксирован звук взрыва, о чем сообщил глава ОВА Иван Федоров. Перед этим Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в регионе.
В Запорожье был слышен звук взрыва. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области
Напомним
Воздушные Силы предупреждали о выявленной угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара18.01.25, 05:55 • 12710 просмотров