У Запорізькій області пролунав вибух

На Запоріжжі було чутно звук вибуху. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у Запорізькій області - заявив Іван Федоров.

Нагадаємо

Повітряні Сили попереджали щодо виявленої загрози застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунав вибух: оголошено загрозу балістичного удару