У Запорізькій області пролунав вибух
Київ • УНН
У Запорізькій області зафіксовано звук вибуху, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров. Перед цим Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в регіоні.
На Запоріжжі було чутно звук вибуху. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибухи у Запорізькій області
Нагадаємо
Повітряні Сили попереджали щодо виявленої загрози застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
У Києві пролунав вибух: оголошено загрозу балістичного удару18.01.25, 05:55 • 103662 перегляди