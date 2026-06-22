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В Воронеже сообщают о взрывах, под ударом - завод полупроводниковых приборов

Киев • УНН

 • 172 просмотра

В Воронеже беспилотники атаковали АО "ВЗПП-Сборка", производящее микросхемы. Губернатор подтвердил повреждение производственных объектов и пострадавших.

В Воронеже сообщают о взрывах, под ударом - завод полупроводниковых приборов

В Воронеже в РФ сообщили о воздушной атаке, среди вероятных целей – завод полупроводниковых приборов, свидетельствует OSINT-анализ, пишет УНН.

Детали

В Воронеже атаковано АО "ВЗПП-Сборка", указывает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на OSINT-аналитика.

Это, как указано, рядом с "ВЗПП-Микрон". Сообщается, что сначала "жители Воронежа" писали, что "в городе атаковано ВЗПП-Микрон".

АО "ВЗПП-Сборка" (АО "ВЗПП-С") - российское предприятие микроэлектронной промышленности, специализирующееся на разработке и производстве дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей.

"ВЗПП-Микрон" - это предприятие электронной и микроэлектронной промышленности, которое выпускает полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы. Предприятие входит в состав группы компаний "Элемент", связанной с Ростехом и АФК "Система".

Мониторинговые каналы, как сообщается, пишут, что в Воронежской области якобы сбивали 3 крылатые ракеты Storm Shadow.

"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа", - написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев, сообщая также о пострадавших.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные дроны продолжат наращивать дальность поражения целей на территории РФ. По его словам, беспилотники FP производства Fire Point уже успешно поражали цель на расстоянии более 2 тыс. км, преодолевая маршрут около 2,5 тыс. км. В то же время Глава государства анонсировал появление новых украинских дронов, способных лететь на расстояние более 3 тыс. км.

"Если напрямую, 2070 км, наши дроны FP поразили их цель. Маршрут их был 2,5 тысячи километров. Они 3000+ км будут, это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где их военные все заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т.д. Нам нужно иметь инструменты на большее расстояние, мы это делаем", – заявил Зеленский.

По словам Главы государства, украинский оборонно-промышленный комплекс уже начал процесс "возвращения войны на территорию России", а дальнобойность средств поражения украинского производства продолжают расти.

"Они каждый день нас бьют, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет", – сказал Президент.

Юлия Шрамко

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