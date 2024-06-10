В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений

В Украине за время полномасштабной войны в результате вражеских атак было повреждено 1618 объектов медучреждений и еще 214 – разрушены полностью. Об этом сообщили в Минздраве в понедельник, 10 июня, пишет УНН.

Наибольшие потери понесли мед учреждения на Харьковщине, Донетчине, Николаевщине, Киевщине, Черниговщине, Днепропетровщине, Херсонщине и Запорожье.

Кроме того, с начала войны россия повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожила 261 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

В Минздраве также указали, что получить исчерпывающую информацию о степени разрушения больниц на временно оккупированных территориях пока невозможно.

Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР

В ведомстве рассказывают, что работы по восстановлению медицинской инфраструктуры продолжаются уже более двух лет.

В частности, в разных областях Украины полностью или частично уже восстановлены 878 объектов медучреждений. Из них 521 объект восстановлен полностью и еще 357 — частично.

Это медицинские учреждения на оккупированных территориях, а также те, которые получили незначительные повреждения: выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и тому подобное. Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Дополнение

New York Times сообщало, что более 210 тысяч зданий в Украине получили повреждения с начала полномасштабного вторжения рф, около половины из них находятся на востоке страны.